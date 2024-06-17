ルイヴィトン！マルチカラー長財布

素材···本革ブランド】LOUISVITTONルイヴィトン【タイプ】長財布【デザイン特徴】マルチカラー【実寸】長さ：約19.0cm縦：約10.5cmマチ：約2.5cm内側ポケット：6か所。カード入れ：両サイドに4か所。計8個。コインケース：1か所※写真にてご確認ください。【状態】ユーズド品の為、細かな傷やスレがございます。神経質な方はご遠慮下さい。ユーズド品相当のスレ・使用感はありますが、使用に関して大きな問題はないかと思います。



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