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●ブランドボナベンチュラ BONAVENTURAコンパクトウォレット 折り財布イタリア・ミラノ発のレザーブランド・ボナベンチュラ（BONAVENTURA）の最大の魅力は、上質なレザー素材です。ボナベンチュラで使われているレザーは、あのエルメスと同じ仕入先から仕入れています。必要最低限の収納を可能にした機能的で計算されたデザインのコンパクトな三つ折り財布。フロントは高級感あふれる美しいシュリンクレザー、内側は艶感のあるスムースレザーで仕上げ、上質な素材のコントラストと手触りをお楽しみいただけます。商品名：BONAVENTURAボナベンチュラ スモールウォレットシュリンクレザー素材 ：シュリンクレザー(牛本革)カラー：グレージュ×イエローサイズ：タテ約7.5cmヨコ約9.5cmマチ約3cm仕様 ：小銭入れ×1、お札入れ（日本紙幣対応）×1、カード入れ×3、フリーポケット×1●定価 ：36,300円●付属品化粧箱、ギャランティカード●状態・使用期間2週間程度のみの使用になります。コインポケットには多少のくすみはありますが全体的には美品になります。一度人の手に渡っているものですので状態は写真でご確認の上ご検討ください。まとめて購入でしたらお値下げも出来ますので是非他の商品もご覧ください！その他商品によってご相談出来ますのでお気軽にコメントください☻【注意事項】中古品は見る方によって状態の価値観が異なるため、商品説明や画像をよくご確認いただき、気になる点等ございましたらお気軽にご質問下さい。【配送について】商品のダメージにらないものに関してはコンパクトに梱包し発送することもあります。 基本はメルカリ便を使用しますが、商品のサイズによっては他の配送サービスを使用します(匿名配送でなくなった場合配送に必要な情報を確認させて頂くこともあります。ご了承の上お手続きください。)1193.0809.0599.08090820.0827.50/3000