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レスポートサック　ディズニー100周年　ショルダーポーチ
商品番号 M35737683905
商品名

レスポートサック　ディズニー100周年　ショルダーポーチ
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,261 円
在庫状況 あり

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商品詳細

耳のモチーフが可愛い、ミッキーマウスをかたどったショルダーバッグは、コーディネートのアクセントに取り入れるだけで気分を上げてくれること間違いなし。ショルダーを外せばポーチとしても使えます。定価　15400円●バッグサイズ縦12cm横15cmマチ8cmショルダー片紐調整可能(取り外し可能)素材ポリエステル100%並行輸入品でございます。未使用品ではありますが、あくまでも一度人の手に渡った中古品である事をご理解の上ご購入をお願いいたします。ご納得の上でご購入お願い致します。#MICKEYCROSSBODY#ポーチ#ショルダーバッグ#バッグ#LeSportsac#レスポートサック#ディズニー100#ミッキー#ミニー#プレゼント#ギフト
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