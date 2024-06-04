レスポートサック　ディズニー100周年　ショルダーポーチ

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耳のモチーフが可愛い、ミッキーマウスをかたどったショルダーバッグは、コーディネートのアクセントに取り入れるだけで気分を上げてくれること間違いなし。ショルダーを外せばポーチとしても使えます。定価 15400円●バッグサイズ縦12cm横15cmマチ8cmショルダー片紐調整可能(取り外し可能)素材ポリエステル100%並行輸入品でございます。未使用品ではありますが、あくまでも一度人の手に渡った中古品である事をご理解の上ご購入をお願いいたします。ご納得の上でご購入お願い致します。#MICKEYCROSSBODY#ポーチ#ショルダーバッグ#バッグ#LeSportsac#レスポートサック#ディズニー100#ミッキー#ミニー#プレゼント#ギフト