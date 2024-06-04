☆在庫処分 Touchstone インディアン ボリウッド ン 宝石なし 173

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補足説明：Touchstoneインディアンボリウッドゴージャスで複雑な職人技スパークリングホワイトカラフルラインストーンクリスタルウェディングデザイナージュエリーネックレスセットゴールドまたはシルバートーン女性用ラインストーン宝石なし173複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第終了となります。商品内容 ：エクストラロングイヤリング。長さ3インチ。仕様:V字型ネックレス。ネックレス円周18インチ。イヤリング重量(シングル)18グラム。イヤリングの長さ:3インチ。イヤリングの幅:1.25インチ。ブランド:Touchstoneはインドのプレミアムファッションジュエリーブランドです。IndianHeritageJewelryの絶妙な宝物を再現し、インド全土で販売しています。米国内でお求めいただけます。ギフトに最適なブランドボックス入り。予備のストーンと耳押し。機会結婚式、婚約、パーティー、プロム、その他の特別な機会に着用すると光沢が増します。クリスマス、誕生日、記念日、バレンタインデー、母の日などの特別な日を引き立てます。あらゆる場面で美しく思い出に残る贈り物です。素材と技術:ステンレススチール製イヤーポスト。ラッカー仕上げで長持ちする特殊メッキです。スタッドダイヤモンドジュエリーを再現。長持ちする合金製。高品質のホワイトクリスタルで装飾されています。手仕上げ。100%リスクフリーの購入;ご満足いただけない場合は;長持ちするメッキ、手作り仕上げ、細部へのこだわりをお楽しみください。合金メタル、非常にエキゾチックでリッチでスタイリッシュな伝統的なインドのブライダルネックレスセット、美しいダングラーとシルバー調のホワイトクリスタルで装飾されたMangtika。ブランドなど ：//Touchstone梱包にも注意してお届け致します。土日祝に関して、配送業者がお休みであるため、土日祝前のご注文は出荷が遅れる可能性があります。ご理解の上ご購入下さいませ。いつまでもありがとうございます。