サマンサタバサ　トート　デニム✨

いつもご覧頂きまして ありがとうございますこちらで購入しましたが私には サイズが少し小さかったので 出品します。今の時期に使うには良いかと思います。(素材)デニム(サイズ) 縦20cm横34cmマチ14〜16cm☆神経質の方は購入を控えて下さい。☆必ずプロフをお読み下さい✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨



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