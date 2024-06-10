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FURLA フルラ メトロポリス レディース ショルダーバッグ
商品番号 K91984397304
商品名

FURLA フルラ メトロポリス レディース ショルダーバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 2,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FURLAフルラメトロポリスレディースショルダーバッグ気に入っていたのですが、年齢的に厳しくなってきたため、お譲りいたします。袋やカードなどありませんが、7年くらい前に池袋西武で購入したものです。【サイズ】約横17cm×縦12.cm×幅7.5cm【付属品】なし【素材】牛革(本革)
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