FURLA フルラ メトロポリス レディース ショルダーバッグ

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商品詳細
FURLAフルラメトロポリスレディースショルダーバッグ気に入っていたのですが、年齢的に厳しくなってきたため、お譲りいたします。袋やカードなどありませんが、7年くらい前に池袋西武で購入したものです。【サイズ】約横17cm×縦12.cm×幅7.5cm【付属品】なし【素材】牛革(本革)
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