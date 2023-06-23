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商品詳細
ミュウミュウバッグmiumiuイタリアのミュウミュウのお店で購入しました。正規品です。皮独特のヒビや汚れがありますが金具は比較的綺麗です。ピンクが気に入って購入したのですが年を重ねて似合わなくなって来たので出品します。クタッとした感じは元々のもので普段使いにはとても便利です。ミュウミュウの保存袋に入れて送ります素材···牛革(本革)カラー···ピンク
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