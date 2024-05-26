国内未入荷　エルメス　トートバッグ　VINYL BAG 新品未使用

ハワイのエルメス正規店で購入しました。こちら日本未入荷の大変珍しいバッグとお聞きしました。キャンバスベースのトートバッグとなるため、軽い上にノートパソコンも入るサイズなのでお仕事バッグにもお使いいただけます。レコードをモチーフとされたデザインで、さりげなくエルメスのロゴ(3枚目)が入っておりお洒落なバッグです。付属品で取り外し可能なショルダーもございますので、トートバッグとしてだけでなくショルダーバッグとしても使用でき、機能性抜群です。色違いでブラックもございます。珍しいものがお好きな方に是非。付属品 保管袋、ショルダー、ショルダー保管袋#エルメス#HERMES#エルメストートバッグ



新品未使用 エルメス トートバッグ VINYL BAG 国内未入荷



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