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国内未入荷　エルメス　トートバッグ　VINYL BAG 新品未使用
商品番号 Q54828305169
商品名

国内未入荷　エルメス　トートバッグ　VINYL BAG 新品未使用
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 216,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハワイのエルメス正規店で購入しました。こちら日本未入荷の大変珍しいバッグとお聞きしました。キャンバスベースのトートバッグとなるため、軽い上にノートパソコンも入るサイズなのでお仕事バッグにもお使いいただけます。レコードをモチーフとされたデザインで、さりげなくエルメスのロゴ(3枚目)が入っておりお洒落なバッグです。付属品で取り外し可能なショルダーもございますので、トートバッグとしてだけでなくショルダーバッグとしても使用でき、機能性抜群です。色違いでブラックもございます。珍しいものがお好きな方に是非。付属品　保管袋、ショルダー、ショルダー保管袋#エルメス#HERMES#エルメストートバッグ
http://narcologia.ru/goods/sucrose761740.html
http://narcologia.ru/goods/rouge398210.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador558306.html

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