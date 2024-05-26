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アニエスベー　ボストンバッグ　紫×グレー
商品番号 H33589881532
商品名

アニエスベー　ボストンバッグ　紫×グレー
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 2,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アニエスベーボヤージュのボストンバック横45高さ30マチ18上記はおよその採寸です。多少の使用感はあります。小傷はありますが、全体的には比較的に綺麗です。中にポケットや小さいポーチもついているので旅行など行く際とても便利だと思います。定価27800円中にポーチあり。鍵穴はありますが、鍵はありません。ご了承ください。カラー···パープル柄・デザイン···無地素材···ナイロン
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