フィシャー　テッペット　／A 自然色／pon pon付き／　GAKE 日本製

ＧＡＫＥコレクション MADEINJAPAN 純正新品／検査検品GAKE／USED製品のお取り扱いはございません中古品を解体／再生製品／リメイク新品も同様素材／FISHERskin自然色仕様／本体×４０cmＬ ponpon付き○高品質／店主推し○フィシャーの特徴は格別に丈夫なファー○ポンポン付き／レザーは本革の最高級品使用○紐／長さ４２cm×２本○裏地付き○耐久性強／お手入れ簡単価格三年間保証／無料修理❣️FURspecialst国内海外一流デザイナー／宮内庁皇室海外の王妃／パリ・オートクチュール／プレタポルテフアッションモデル／オペラ歌手俳優TVタレント芸能界等／製作多数当アトリエは英国老舗バーバリー社／日本指定工場の実積が有りますパリ・コレクション各コレクション日本を代表するアパレル大手各社のサンプルトップブランドの製品を製作当ファクトリ一の厳しい品質基準に基づいて作られています日本で唯一本格的な毛皮の鞣製(油なめし)／ミンクのドレッシング／ファーソーイング／デザインを経験キャリアは半世紀／数万点のトリミングカラーマフラーストールジャケットコートの製作実績があります海外での技術指導研鑽に励む為数十回渡航 毛皮に誰よりも精通していることを心がけ毛皮のスペシャリストたるべく努力を惜しみません○お取り扱い説明書添付❣️(自分で出来る簡易クリーニング法)❣️○自然な状況下の使用に置いて不具合が発生した際は三年間無料で修理致します○クリーニングリメイクデザイン変更クリップカギの取り付け裏地の取り替え可ご質問はお気軽にどうぞ毛皮製品製法特許日本第3881911号取得日本第3534521号取得国際特許(CHINA)Zo31047122取得﻿



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