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シュタイフ メルセデス・ベンツ スマホ充電
商品番号 N80091159588
商品名

シュタイフ メルセデス・ベンツ スマホ充電
ブランド名 シュタイフ
特別価格 税込 19,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シュタイフ×メルセデス・ベンツのスマホ充電1500体限定品EQbyMercedesBenz×Steiff(シュタイフ)バッテリーチャージングテディベア。バッテリは未開封のため動作確認できません。時間が経っているためバッテリー劣化はご了承くださいませ。公式ページの情報定価57,037円詳細情報モヘア62%コットン38%サイズ：座高18cmシリアルナンバー入りの証明書付きバッテリーチャージャー：容量：8000mAh、ワイヤレス充電出力5wPSEマーク未使用ですが自宅にて保管していました。
http://narcologia.ru/goods/Adder906875.html
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