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ユニバーサルエアー　エアバック2個セット‼️
商品番号 P90929279282
商品名

ユニバーサルエアー　エアバック2個セット‼️
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 10,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユニバーサルエアーのエアバックになります。品番がAH2とは読めたんですが一応写真あげてますのでご確認ください！エア漏れ確認済みですので、まだお使いいただけると思います。高さ約14.4cm程外径約12.6cm程用品の種類···エアサス対応車種メーカー···汎用、トヨタ、日産、ホンダ、スバル、スズキ、三菱、マツダ、ダイハツUniversalAirユニバーサルエアーエアバックバック2個セット状態は写真にてご確認ください。中古品になりますので、ご理解いただける方のみ購入お願い致します。購入前に気になる点など質問ください！
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http://narcologia.ru/goods/rejuvenate649848.html
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