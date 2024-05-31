ユニバーサルエアー　エアバック2個セット‼️

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商品詳細
ユニバーサルエアーのエアバックになります。品番がAH2とは読めたんですが一応写真あげてますのでご確認ください！エア漏れ確認済みですので、まだお使いいただけると思います。高さ約14.4cm程外径約12.6cm程用品の種類···エアサス対応車種メーカー···汎用、トヨタ、日産、ホンダ、スバル、スズキ、三菱、マツダ、ダイハツUniversalAirユニバーサルエアーエアバックバック2個セット状態は写真にてご確認ください。中古品になりますので、ご理解いただける方のみ購入お願い致します。購入前に気になる点など質問ください！
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