9/10まで限定値下アルファード ヴェルファイア 車高調 ブリッツ zzr-bb

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9/10までの限定値下げです。これ以上のお値引は出来かねます。30アルファードヴェルファイア2WD用車高調ブリッツZZR-BBです。ZZRのローダウンモデルになります。かなりガッツリ下がります。使用期間は2年ほど6万キロ使用です。サビ、ブーツ破れありますが使用に今のところ問題ありません。ショック戻りについても前後、左右同じ戻り方をすることを確認しています。ショック抜けはないかと思います。次の車高調への繋ぎ、お試し的な取り付けもちろん継続的な使用も可能と思います。写真にはありませんが純正パンプラバーをお付けしますので車高に合わせてカットして使用していただいても良いかと思います。中古足回りになりますのでノークレームノーリターンでお願いいたします。用品の種類···ピロアッパーマウントサスペンションタイプ···車高調整式対応車種メーカー···トヨタ