  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
9/10まで限定値下アルファード ヴェルファイア 車高調 ブリッツ zzr-bb
商品番号 X62153031690
商品名

9/10まで限定値下アルファード ヴェルファイア 車高調 ブリッツ zzr-bb
ブランド名 ブリッツ
特別価格 税込 11,750 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

9/10までの限定値下げです。これ以上のお値引は出来かねます。30アルファードヴェルファイア2WD用車高調ブリッツZZR-BBです。ZZRのローダウンモデルになります。かなりガッツリ下がります。使用期間は2年ほど6万キロ使用です。サビ、ブーツ破れありますが使用に今のところ問題ありません。ショック戻りについても前後、左右同じ戻り方をすることを確認しています。ショック抜けはないかと思います。次の車高調への繋ぎ、お試し的な取り付けもちろん継続的な使用も可能と思います。写真にはありませんが純正パンプラバーをお付けしますので車高に合わせてカットして使用していただいても良いかと思います。中古足回りになりますのでノークレームノーリターンでお願いいたします。用品の種類···ピロアッパーマウントサスペンションタイプ···車高調整式対応車種メーカー···トヨタ
http://narcologia.ru/goods/sepulchral910132.html
http://narcologia.ru/goods/reboot538236.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture645341.html
9/10まで限定値下アルファード ヴェルファイア 車高調 ブリッツ zzr-bb
BLITZ DAMPER ZZ-R BB のパーツレビュー | ヴェルファイア(りょう91 ...
9/10まで限定値下アルファード ヴェルファイア 車高調 ブリッツ zzr-bb
30ヴェルファイア 車高調】BLITZ DAMPER ZZ-R BB で足回りリフレッシュ ...
9/10まで限定値下アルファード ヴェルファイア 車高調 ブリッツ zzr-bb
30ヴェルファイア 車高調】BLITZ DAMPER ZZ-R BB で足回りリフレッシュ ...
9/10まで限定値下アルファード ヴェルファイア 車高調 ブリッツ zzr-bb
30 アルファード 後期 × 車高調BLITZ ZZ-R × クレンツェウィーバル ...
9/10まで限定値下アルファード ヴェルファイア 車高調 ブリッツ zzr-bb
BLITZ POWER SITE : DAMPER ZZ-R BB SETTING GARAGE
9/10まで限定値下アルファード ヴェルファイア 車高調 ブリッツ zzr-bb
BLITZ ZZ-R BB 取り付け（トヨタ アルファード・30系）by ヴェルのすけ ...
9/10まで限定値下アルファード ヴェルファイア 車高調 ブリッツ zzr-bb
30ヴェルファイア 車高調】BLITZ DAMPER ZZ-R BB で足回りリフレッシュ ...
9/10まで限定値下アルファード ヴェルファイア 車高調 ブリッツ zzr-bb
BLITZ DAMPER ZZ-R BB のパーツレビュー | アルファード(まーちょくん ...
9/10まで限定値下アルファード ヴェルファイア 車高調 ブリッツ zzr-bb
30ヴェルファイア 車高調】BLITZ DAMPER ZZ-R BB で足回りリフレッシュ ...
9/10まで限定値下アルファード ヴェルファイア 車高調 ブリッツ zzr-bb
BLITZ POWER SITE : ALPHARD/VELLFIRE Products
9/10まで限定値下アルファード ヴェルファイア 車高調 ブリッツ zzr-bb
BLITZ DAMPER ZZ-R のパーツレビュー | ヴェルファイア(ヴェルアイヤー ...
9/10まで限定値下アルファード ヴェルファイア 車高調 ブリッツ zzr-bb
30ヴェルファイアをさらにカスタム！ブリッツZZRでローダウン ...
9/10まで限定値下アルファード ヴェルファイア 車高調 ブリッツ zzr-bb
BLITZ DAMPER ZZ-R BB のパーツレビュー | アルファード(銀30) | みんカラ
9/10まで限定値下アルファード ヴェルファイア 車高調 ブリッツ zzr-bb
SPECIAL / SUSPENSION | BLITZ
9/10まで限定値下アルファード ヴェルファイア 車高調 ブリッツ zzr-bb
30ヴェルファイア 車高調】BLITZ DAMPER ZZ-R BB で足回りリフレッシュ ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru