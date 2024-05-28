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商品詳細
用品の種類···サイレンサー新品で購入し半年ほど使用しました。転け傷等はありません。若干のゴムの熱焼けがありますが目立つほどではありません。z900rsにしようしていました。なかなかパンチのある音です。60.5π写真内が付属品です。スプリングは破損のためありませんので、ご自身でご購入ください。あくまで中古品になりますので3Nでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Adder696475.html
http://narcologia.ru/goods/traverse322026.html
http://narcologia.ru/goods/flight825428.html
Mv83type／カーボン／ エンド形状：SC（ヒート）300mm-
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Mv83type／カーボン／ エンド形状：SC（ヒート）300mm-
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