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Mv83type／カーボン／ エンド形状：SC（ヒート）300mm
商品番号 A10506138432
商品名

Mv83type／カーボン／ エンド形状：SC（ヒート）300mm
ブランド名 マーベリック
特別価格 税込 15,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類···サイレンサー新品で購入し半年ほど使用しました。転け傷等はありません。若干のゴムの熱焼けがありますが目立つほどではありません。z900rsにしようしていました。なかなかパンチのある音です。60.5π写真内が付属品です。スプリングは破損のためありませんので、ご自身でご購入ください。あくまで中古品になりますので3Nでお願いします。
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