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tw200 キジマ　タンデムバー　廃盤
商品番号 L68287255961
商品名

tw200 キジマ　タンデムバー　廃盤
ブランド名 キジマ
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】YAMAHA/ヤマハTW200/2JLDG07Jキジマタンデムバー今は廃盤になります錆塗装剥がれありますプラス800円で送料込みも可能です
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