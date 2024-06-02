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ドテラ　柑橘系オイル　5本SALE
商品番号 T66153994009
商品名

ドテラ　柑橘系オイル　5本SALE
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 5,040 円
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商品詳細

ドテラ　ベルガモット　15mlタンジェリン15mlレモン　　　　　　15mlオレンジ　　　　　15mlクレメンタイン　　15ml未開封、新品です♪期限2027以降他未開封品の追加200円引き香りのお試しに一緒に気になるオイルいかがですか？1ml瓶、2ml瓶ご用意してます1ml瓶、2ml瓶のみの販売いたしませんm(__)m1mlあたり)約20滴ローマンカモミール1500コンソール　　ローズタッチ1200ピースディープブルージャスミンタッチ1000フランキンセンス800フォーギブチアーアーボビテヘリクサリムタッチピンクペッパー800ジュニパーベリークラリセージ500アダプティブハーベストスパイスシトラスブルームウィンドエレベーションイランイランゼンジェストゼラニウムセレニティーピースタッチ　400ベルガモットパチョリバジルグリーンマンダリンマグノリアタッチオンガードスペアミントスマートサシーウィンターグリーンタンジェリン300ペパーミントアダプティブタッチシラントロサイプレスピューリファイイージーエアオレガノバランスユーカリプタスグレープフルーツライムフェンネルレモングラス200レモンオレンジ
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