京都宇治抹茶　青汁爽快　3箱　乳酸菌　ラクトフェリン　　定価22,032円

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます健康食品種類...栄養機能食品サプリメント種類...食物繊維サプリメント形状...粉末この商品は、国産青汁 京都宇治抹茶仕立て九州産 大麦若葉 ケール 明日葉乳酸球菌 ラクトフェリン オリゴ糖ビタミンB６食物繊維3g×９０包入り大容量 定価７,３４４円(税込)×3箱＝22,032円です賞味期限は2025年1月です#つっ ←出品一覧ページへGo(タップしてね)※ 商品内容・販売価格等々気になる事がありました ら、お気軽にコメントください 親身に、丁寧に対応させていただきます匿名配送します以上、ご検討くださいませサプリメント種類...オリゴ糖
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