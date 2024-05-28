玉初堂 謹製　最秀香 10把

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玉初堂 最秀香 短寸10把 お供物として戴き自宅保管しておりました。辛みのある沈水香木（タニ沈香）の薫りを主体としたお線香です。『タニ沈香』と『零陵香』、『貝香』、『木香』などの天然香料でくっきりとした輪郭を感じさせる特徴ある香りが好まれています。#玉初堂#玉初堂