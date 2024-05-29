【芳輪 堀川】【芳輪 白川】【芳輪 二条】　スティック各 80本入り３箱セット

令和5年8月購入【芳輪 堀川】白檀の甘みを強調したまろやかな香りです。【芳輪 白川】白檀の香りがふわりと広がり、すっきりとした残り香です。【芳輪 二条】白檀をベースにした伝統的な香りに華やかさを添えました。3箱セット使いやすい70mmのスティックタイプ、80本入の徳用品です。伝統の香りをお好きな香立や香炉でお楽しみください。



スティック各 80本入り３箱セット - 通販 - pinehotel.info



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