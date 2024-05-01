＊専用＊ えがお カテキン減脂粒 2024.05 3袋セット カテキン

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商品詳細
お腹の脂肪（内臓脂肪・皮下脂肪）、体重、BMIを本気で落としたい方へカテキン減脂粒ガレート型カテキンには脂質の吸収を抑制することにより、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）、体重を減らし、高めのBMIを低下させる機能があることが報告されています。自宅で手軽にお腹の脂肪（内臓脂肪・皮下脂肪）、体重、高めのBMI対策ができます。緑茶や粉末タイプと違い、クセなく飲める粒タイプのサプリですので、いつでもどこでも手軽にお飲みいただけます。カフェイン含有量は0.5％以下、農薬不使用の緑茶カテキンを厳選使用しています。また緑茶由来のカテキン（ガレート型カテキン）に加え、ポリフェノールを含みガレート型カテキンとの相性が良いとされる有用成分アカショウマ末もプラス配合。【商品名】カテキン減脂粒【原材料】緑茶抽出物（中国製造）、還元麦芽糖水飴、澱粉、アカショウマエキス末／セルロース、二酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム【内容量】300mg×62粒（31日分）×3袋【賞味期限】2024.05新品未開封品です。発送はらくらくメルカリ便で発送予定です。ネコポス用の箱に梱包して、発送させていただきます。#えがお#えがお生活#DMJえがお生活#カテキン減脂粒#カテキンサプリ#ガレート型カテキン#エピガロカテキンガレート#EGCGサプリ#お腹の脂肪#内臓脂肪#おなかの脂肪が気になる方#タブレットタイプ
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