FitLine フィットライン ベーシックス3点セット2組　フィットライン

＜セット内容＞①Basicsベーシックスx60包賞味期限:2024年3月②Restorate ドイツPMフィットラインレスレイト+鉄x60包 賞味期限:2024年3月③Activize.アクティヴァイズオキシプラス 2缶賞味期限:2024年2月①ベーシックス■ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。■ビタミンC、ビタミンAは皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。■ビタミンAは夜間の視力の維持を助ける栄養素です。■NTC:可能な限り栄養が吸収できることを目的としています②ドイツPMフィットラインレスレイト+鉄★亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。★カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。★マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー生産を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。★NTC:可能な限り栄養が吸収できることを目的としています。③アクティヴァイズオキシプラス ◆ビチオンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。◆NTC:可能な限り栄養が吸収できることを目的としています。箱は開封させていただき、折り畳んでの発送になります。即購入OK商品をご覧頂き、ありがとうございます■その他、多数のプライズ商品を出品しています！まとめ買いの場合は少しお安く致します是非ご覧ください！！



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