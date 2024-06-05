新品 JORDAN ジョーダン ボアベスト 150cm

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商品詳細
【プロフィール一読お願い致します。】お値下げ不可即購入OK新品未使用タグ付き⭕️コンパクトに梱包し発送させていただきます。場合によっては、圧縮袋を使用致します。ご理解の程よろしくお願い致します。NIKEナイキAIRJORDANエアジョーダンJORDANジョーダンボアベストキッズベストジュニアベストカラー:アイボリー・ブラック・レッドサイズ:150cm(M)身長132～147cm着丈:57cm肩幅:30cm身幅:42cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。素材:【表地】ポリエステル100%【別布】ナイロン100%【裏地】ポリエステル100%【中わた】ポリエステル100%ベトナム製SOFT\u0026COZYモコモコのボアがシーズンムードを高めてくれる、ジュニアサイズのシェルパベスト。胸の異素材ポケットには、ジャンプマンのシルエットがワンポイントであしらわれています。首元まで暖かく包み込んでくれるハイネック仕様なのもポイント。ベストタイプなので、季節の変わり目などにも重宝します。#NIKE#AIRJORDAN#ベスト
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