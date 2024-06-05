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- 大谷翔平 エンゼルス 2018年 ピッチャー foco ボブルヘッド MLB限定
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商品詳細
伝説の二刀流【大谷翔平】を全世界2018体限定メーカーFOREVER製品種別ボブルヘッド／投手ver.サイズ：全長：約22cm限定で発売された超レア物で、ファンの間でも伝説の逸品とされております。台座裏にシリアルNo.が刻印されておりますシリアル番号は同じではありません新品ですが海外からの発送で箱に傷等が最初からありますので神経質な方はご購入をご遠慮して下さい。ジャンル（スポーツ選手）···野球#大谷翔平
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