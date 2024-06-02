日ハム　吉田輝星 レプリカユニフォーム　Mサイズ

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商品詳細
吉田輝星レプリカユニフォーム日本ハムファイターズ1.2回着用した後に暗所にて保管しておりました。あくまで人の手に渡っていることをご了承頂ける方にご購入頂けますと幸いです。サイズM梱包済みのため24時間以内に発送致します種類···レプリカユニフォーム野球チーム···北海道日本ハムファイターズ
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