ナイキ NIKE F.C. プラシャツ　新品　M HOME 半袖　ホワイト

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新品未使用タグ付きです値札タグに傷みがあります自宅保管です神経質な方はご遠慮くださいカラー···ホワイト丈···半袖サイズ···Mナイキ契約選手もプライベートで愛用するアパレルコレクション「NIKEF.C.」シリーズ。日々のトレーニングに最適なプラクティスシャツ【メーカーカラー】ホワイト×ブラック×(ブラック)【特徴】・素材には吸水速乾性に優れたポリエステル素材を採用。・エンブレムはワッペン圧着。・メーカーロゴは刺繍。・フロント「NIKEF.C.」はプリント。【機能】DRIFIT：熱を逃し涼しさをキープ。吸汗機能によりベタつかず快適性を提供します。【スペック】素材：ポリエステル100％【生産国】タイ【発売時期】2018年6月発売【メーカーサイズ】M:身長155-176cm、胸囲91-97cm、ウエスト78-85cm#nike#nikefootball#nikefc#ナイキ#トレーニングウェア#サッカー#フットサル