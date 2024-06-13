バボラ Babolat テニスシューズ メンズ ジェットテレ サンドグラス

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商品詳細
ネットで購入したのですが、サイズが合いませんでした。商品タグを切り取り、室内でシューズに一度足を入れただけで、未使用品です。以下、商品の詳細情報となります。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー大人気！ホワイト_26.5cmバボラBabolatテニスシューズメンズジェットテレサンドグラスMJETTERESGM30S22687-1069カラー：グレー×アエロサイズ：26.5cm通気性、快適性、柔軟性「スピード」に重点を置いて考案されたジェットテレ「テレ」＝マオリ語で「スピード」の意。そのシンプルな構造と通気性に優れたメッシュ素材が、軽さと快適性、機敏性の程よいバランスを維持しながら、コート上で飛び回るような感覚を与えてくれます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー対応コート...オムニ・クレー兼用サイズ...26〜26.5cm形状...ローカット性別...メンズ
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