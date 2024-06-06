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バイエルン・ミュンヘン レプリカユニフォーム
商品番号 D45150652079
商品名

バイエルン・ミュンヘン レプリカユニフォーム
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈···半袖カラー···レッドリーグ···ブンデスリーガ種類···レプリカユニフォームサイズ···LバイエルンのTシャツです。着なくなったので出品しました。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。●サイズ：タグ表記Lサイズ●素材：ポリエステル100%●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
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