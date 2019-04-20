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☆早い者勝ち緊急値下げ！！ヨネックスYONEXラケットバッグ☆バドミントンテニス
商品番号 I37247365225
商品名

☆早い者勝ち緊急値下げ！！ヨネックスYONEXラケットバッグ☆バドミントンテニス
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,557 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...ラケットバッグ部活で使用しました。大会のみ利用しましたので、比較的綺麗な状態です。靴入れがあり便利です。バック内に仕切りがありますので収納が出来て便利でした。
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