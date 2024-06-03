オリックスバファローズ　ラオ福漫才トートバッグ＋クリアファイル　新品

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オリックス・バファローズラオ福漫才トートバッグ＋クリアファイル2点セット福田周平＆杉本裕太郎選手2点とも新品未開封同時に出品しているオリックスグッズ等も同梱できます、ご相談下さい。同時購入・同梱発送の場合、同梱1商品につき150円(缶バッジ・アクキー・アクスタは100円)お値引致します。未開封新品ですが、あくまで一旦人手に渡った物だという点をご理解ご了承ください。返品・返金・交換不可値引・バラ売り不可値引交渉コメントは返信せずに削除させて頂きます。他所でも販売中のため、売切れの場合はキャンセルさせて頂きます。ご容赦下さい。即購入OKです