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blueeq ブルイク ハイブリッド ボストン ミディアム
商品番号 S73852611537
商品名

blueeq ブルイク ハイブリッド ボストン ミディアム
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 10,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

blueeqブルイクHYBRIDBOSTONBAGMEDIUMCORDURAハイブリッドボストンミディアム自分にはラージだと大きすぎてミディアムならちょうど良いかと購入したものです。数回使ってみましたが、自分が思ったのと少し違うため、出品することにしました。傷や汚れもなく、程度は良好です。購入価格27500円値下げ不可以下　ラフィノからの引用です。blueeqブルイクHYBRIDBOSTONBAGMEDIUMCORDURAハイブリッドボストンミディアム2022年12月6日発売利便性と収納力を併せ持った2WAYボストンバッグです。オリジナルエンボス加工を施し、耐久性に優れたコーデュラ生地に撥水加工を加えたことで、あらゆるシーンに活躍します。メイン収納は左右独立した2ルーム構造ながら、可動式のパーテーションにより最大容量56Lの1ルームとしても使用できる便利構造を採用しました。ネームカードホルダーには開閉を容易に行えるFidlock社のマグネット式ホックを使用し、表のベルクロには、オプションで作成したエンブレムワッペンを装着できます。リサイクルコーデュラ生地にアップデートし、環境への配慮も忘れていません。フロントの2分割ポケットに使用している保冷生地も環境に優しく、防水能力の高いPEVAにはオリジナル柄加工を施しました。■カラー：BLACK■サイズ：W70×H32×D25cm■容量：56L■原産国：CHINA種類···テニスバッグ
http://narcologia.ru/goods/diamond829758.html
http://narcologia.ru/goods/enquire147589.html
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