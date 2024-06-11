パラダイムトリプルダイヤモンド 5W 18° VENTUS TR RED 美品

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商品詳細
パラダイムトリプルダイヤモンド5W18°VENTUSTRRED美品キャロウェイのPARADYMトリプルダイヤモンド◆◆◆フェアウェイウッドです。ロフト:18°シャフト:VENTUSTRRED5Sグリップ:elite（ほぼ新品）付属品純正ヘッドカバー純正シャフトTENSEI55FORCALLAWAYフレックスS（※スリーブ無し）ゴルフパートナーで購入した、日本仕様となります。購入と同時に手持ちのVENTUSを入れて使用していました。（純正シャフトのスリーブを流用したので、付属品の純正シャフトにはスリーブが付いていません）練習・ラウンド共に3回程度使用しましたが、エースを超える事が無かったので、自宅保管していました。別途、トリプルダイヤモンド ドライバー10.5°（VENTUSTRRED）も出品しております。セットでご購入の方には、割引させていただきます。※あくまで中古品となりますので、神経質な方、完璧を求める方は、大変申し訳ございませんが、ご遠慮願います。#キャロウェイ#CALLAWAY#パラダイム#PARADYM#トリプルダイヤモンド#♦︎♦︎♦︎#VENTUSTRRED種類...フェアウェイウッド
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