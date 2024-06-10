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横山貞二／1982作　女と風景　木版画　希少作品
商品番号 C37721807709
商品名

横山貞二／1982作　女と風景　木版画　希少作品
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 18,473 円
在庫状況 あり

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商品詳細

形式···額装種類···木版画　和紙主題···人物・風景　自画　自刻　自刷の寡黙な作家。初期の秀作版画。限定20部　希少作品。額サイズ45.0x57.0画サイズ25.0x34.51952年愛知県生まれ。武蔵野美術短大油画科卒業。1979年以降、春陽会に版画出品...。1993版画藝術79号　木版新感覚派　原点のひたむきさ　掲載。この作家の裸婦は珍しいです。他にも出品中です。清宮質文柿崎兆井上厚木下泰嘉山中現林孝彦
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