形式···額装種類···木版画 和紙主題···人物・風景 自画 自刻 自刷の寡黙な作家。初期の秀作版画。限定20部 希少作品。額サイズ45.0x57.0画サイズ25.0x34.51952年愛知県生まれ。武蔵野美術短大油画科卒業。1979年以降、春陽会に版画出品...。1993版画藝術79号 木版新感覚派 原点のひたむきさ 掲載。この作家の裸婦は珍しいです。他にも出品中です。清宮質文柿崎兆井上厚木下泰嘉山中現林孝彦



横山貞二／1982作 女と風景 木版画 希少作品 | ncrouchphotography.com



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