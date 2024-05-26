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YONEX テニスシューズ パワークッションフュージョンレブ4メンGC
商品番号 B30949869563
商品名

YONEX テニスシューズ パワークッションフュージョンレブ4メンGC
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー:ブラック(007)サイズ:24.0(cm)アッパー:合成繊維＋合成樹脂ミッドソール:合成樹脂アウトソール:ゴム底生産国:ベトナムその他:ローカット3E設計ヨネックスYONEXテニスシューズパワークッションフュージョンレブ4メンGCSHTF4MGC-0072022新製品対応コート...オムニ・クレー兼用新品未使用、タグ付き、箱あり、試着もしていません。購入時の箱に入れて発送します。
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