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商品詳細
野球チーム···広島東洋カープベースボール・マガジン社BBMAuthenticCollection広島東洋カープ衣笠祥雄直筆サイン入りユニフォーム新品・未使用（撮影のために開封しましたが、ユニフォームそのものは箱から出していません）一式全部揃っています。広島東洋カープ、永久欠番『3』、『鉄人』衣笠祥雄さんのユニフォームになります。今では手に入らないレアなユニホームだと思います。
http://narcologia.ru/goods/enquire48289.html
http://narcologia.ru/goods/injure753867.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant104682.html
BBM衣笠祥雄広島東洋カープ直筆サイン入り復刻オーセンティックユニホーム
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