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BBM衣笠祥雄広島東洋カープ直筆サイン入り復刻オーセンティックユニホーム
商品番号 E95630482037
商品名

BBM衣笠祥雄広島東洋カープ直筆サイン入り復刻オーセンティックユニホーム
ブランド名 Espare
特別価格 税込 37,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···広島東洋カープベースボール・マガジン社BBMAuthenticCollection広島東洋カープ衣笠祥雄直筆サイン入りユニフォーム新品・未使用（撮影のために開封しましたが、ユニフォームそのものは箱から出していません）一式全部揃っています。広島東洋カープ、永久欠番『3』、『鉄人』衣笠祥雄さんのユニフォームになります。今では手に入らないレアなユニホームだと思います。
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