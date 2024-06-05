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北海道日本ハムファイターズ 大谷翔平 ユニフォームベア
商品番号 A66452403841
商品名

北海道日本ハムファイターズ 大谷翔平 ユニフォームベア
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日ハム時代の大谷翔平のユニフォームベアです。ざっくりですが20cm程の他球団や今のユニフォームベアに比べて大きめとなっております。即購入⭕️値下げ不可❌野球日ハムバットクマぬいぐるみエンゼルスMLB
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