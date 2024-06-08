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【値下げ】YONEXテニス ラケットバッグ　ブラック　6本収納可能
商品番号 I93090565358
商品名

【値下げ】YONEXテニス ラケットバッグ　ブラック　6本収納可能
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,065 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★お値下げいたしました。昨年自分用に購入しましたが、身長に合わないため、出品いたします。室内テニススクールに行く際に2度使用しました。4枚目画像は底面、5〜6枚目はバッグ内側の画像です。自宅保管しておりましたが、汚れはありません。★折りたたんで配送させていただきます。▪️ブランド:ヨネックス(YONEX)162YONEX(ヨネックス)テニスバッグケースラケットバッグ▪️6ラケット　6本収納可能▪️カラー···ブラック▪️用途···硬式▪️種類···ラケットバッグ#ヨネックス#YONEX#ラケットケース#ラケットバッグ
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