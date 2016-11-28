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BUMP OF CHICKEN☆2004年ペガサスユーLセット☆バンプオブチキン
商品番号 R17835339749
商品名

BUMP OF CHICKEN☆2004年ペガサスユーLセット☆バンプオブチキン
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 9,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バラ売りは致しておりません。バンプオブチキンのグッズ整理中♪少しでも気になりましたら、積極的にお問い合わせください♪また、他にも出品していますので同時購入も大歓迎です！・2004年Pegasusyouグッズ　Tシャツ色:黒色サイズ:Lサイズ新品未開封・2004年Pegasusyouグッズ　タオル色:あずき色新品未開封・2004年Pegasusyouグッズ　リストバンド色:黒色新品未開封・2004年Pegasusyouグッズ　ショルダーバッグ色:黒色開封済み新品未使用品新品未使用、未開封になりますが、経年劣化や擦り傷等の初期不良などもある場合がございます。一度人の手に渡ったモノですので、神経質な方のご購入はお控えください。ビニール梱包されておりますので、商品自体を積み重ねる形で、段ボール箱に入れて、メルカリ便宅急便サイズで発送させていただきます。一度人の手に渡ったモノですので、神経質な方のご購入はお控えください。よろしくお願いいたしますm(__)m人気グループ···BUMPOFCHICKEN
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