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【限定商品】阪神タイガース　優勝記念タペストリータオル　キーホルダー
商品番号 J45982249692
商品名

【限定商品】阪神タイガース　優勝記念タペストリータオル　キーホルダー
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

甲子園アルプスショップでしか購入できない優勝記念タペストリータオル\u0026アクリルキーホルダーです(^^)おまけに阪神タイガース公式年間スケジュールとチームショップアルプスの袋３枚おつけします！このまま普通郵便で送りますがゆうゆうメルカリ便希望であれば➕200円で承ります。遠方の方いかがでしょうか？野球チーム···阪神タイガース#阪神#阪神タイガース#阪神優勝#阪神タイガース優勝記念#阪神優勝記念グッズ#ARE
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