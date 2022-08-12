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阪神タイガース 桧山進次郎 バッティンググローブ 直筆サイン 支給品
商品番号 X68017810445
商品名

阪神タイガース 桧山進次郎 バッティンググローブ 直筆サイン 支給品
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 9,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪神タイガースで活躍した桧山進次郎さんの現役時代のバッティンググローブです。当時、使用予定の未使用支給品で左右両方に直筆サインが入っています。※バラ売りは不可とさせていただきますので、ご了承ください。25年ほど前に関係者を通じて譲り受けたものですが、認定証などの証明書は特にありませんのでその点に関してご理解頂ける方のみご検討ください。サインは新品のバッティンググローブに書いてもらったそうです。両手ともに未使用なので状態面に問題はないと思いますが、初期傷や保管時のスレ、汚れなどがある場合もあります。また、外装には経年劣化による傷や汚れがあります。可能な範囲で画像をアップしておりますので、少し分かりづらいとは思いますが状態面は画像でご確認・ご判断をお願いします。※照明の影響と素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますので、その点はご了承ください。なお、素人検品ですので細かい部分などで見落しなどもあるかもしれませんが、その点はご理解をお願いします。あくまでも素人の長期自宅保管による品物として出品致しますので、ご購入は十分にご検討の上、細かい点が気になるなど神経質な方の購入はご遠慮ください。以上の点をご理解の上、ご了承頂ける方のみお取引をお願い致します。#阪神タイガース#タイガース#阪神#桧山進次郎#桧山#代打の神様#甲子園球場#プロ野球#非売品#支給品#バッティンググローブ#手袋#直筆サイン#サイン#メモラビリア#コレクション#ミズノ
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