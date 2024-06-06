ツアーステージ 他 レディースクラブ ゴルフセット 12本 右利き キャディ付き

ご覧頂きありがとうございます^_^#USED矢凪屋GOLF【セット内容】TOURSTAGEツアーステージmarumanマルマンARROWTUBEアローチューブレディース ゴルフセット 12本 右利き★ドライバー○1番(12度)○メーカー：BRIDGESTONE○モデル：TOURSTAGEVIQCL○シャフト：純正カーボン○フレックス：A【コンディション】ヘッド：良好シャフト：良好グリップ：良好★フェアウェイウッド○3番(16.5度)○メーカー：BRIDGESTONE○モデル：TOURSTAGEVIQCL○シャフト：純正カーボン○フレックス：A○4番(18度)○メーカー：BRIDGESTONE○モデル：TOURSTAGEVIQCL○シャフト：純正カーボン○フレックス：L○5番(21度)○メーカー：BRIDGESTONE○モデル：TOURSTAGEVIQCL○シャフト：純正カーボン○フレックス：L【コンディション】ヘッド：3番ややスレ傷・やや塗装欠け、4番ややスレ傷、5番良好シャフト：良好グリップ：良好★アイアン○6、7、8、9、PW、AW、SW○メーカー：maruman○モデル：EXIMNANO○シャフト：純正カーボン○フレックス：L【コンディション】ヘッド：ややスレ傷シャフト：スレ傷グリップ：良好★パター○メーカー：ARROWTUBE○シャフト：純正スチール○インチ：32【コンディション】ヘッド：ややスレ傷シャフト：良好グリップ：良好【付属品】ツアーステージ キャディバッグ(全体的にキレイ)【発送について】ヤマトゴルフ便での配送を予定しています。都合上、発送までに2〜3日かかる場合がありますのでご了承お願いします。※コチラは中古品になります。写真にて状態の確認をお願いします。不足した情報がございましたらお気兼ねなくご質問ください。利き手···右対象···レディースクラブ本数···12本キャディバッグ有無···キャディバックあり



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