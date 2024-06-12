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ミズノ/PROストレッチフリースシャツ/Lサイズ
商品番号 B25173849400
商品名

ミズノ/PROストレッチフリースシャツ/Lサイズ
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ミズノのストレッチフリースシャツです。サイズはLです。実寸で肩幅39cm、着丈70cm、袖丈65cmになります。色は黒です。2回ほどの着用なので非常に状態が良いです。また、コンサドーレ札幌などのトレーニングウェアにも採用されているベースのウェアになりますので、非常に質感がよく、着やすいです。こちらのウェアとセットのハーフパンツも出品しておりますのでよろしければ是非ご覧くださいませ。それではよろしくお願い致します。
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