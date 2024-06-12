ミズノ/PROストレッチフリースシャツ/Lサイズ

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ご覧いただきありがとうございます。ミズノのストレッチフリースシャツです。サイズはLです。実寸で肩幅39cm、着丈70cm、袖丈65cmになります。色は黒です。2回ほどの着用なので非常に状態が良いです。また、コンサドーレ札幌などのトレーニングウェアにも採用されているベースのウェアになりますので、非常に質感がよく、着やすいです。こちらのウェアとセットのハーフパンツも出品しておりますのでよろしければ是非ご覧くださいませ。それではよろしくお願い致します。