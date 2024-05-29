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ポケモンカード　ディアルガ　パルキア　UR セット
商品番号 Y88107968394
商品名

ポケモンカード　ディアルガ　パルキア　UR セット
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 3,163 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございますローダーに入れて、折れ濡れ防止対策をして発送させて頂きます。パルキア裏面右上白かけありその他比較的綺麗で大きな傷等は見当たりませんが、初期傷、見落としがある場合がございますのでご理解ある方のみご購入宜しくお願いしますすり替え・トラブル防止のため、返品対応は致しかねますので、ご了承の上でご購入をお願いいたします。こちらの商品あくまで中古品、素人目ですので中古品、プレイ用としてお買い求めください。また、相場が変動しやすいので出品金額を値上げする場合がございますのでご購入の方はお早めによろしくお願いいたします。※トラブル防止の為完全美品など完璧を求める方、神経質な方はご購入お断りしております上記ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いいたします
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