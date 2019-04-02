長嶋茂雄終身名誉監督のデジタル絵画

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商品詳細
【商品の説明】★2006年東京ドームベースボールコレクションで購入した監督時代のミスター長嶋茂雄終身名誉監督のデジタル絵画になります。飾ってあって箱は紛失してしまったので本体のみです。◆シリアルナンバー等は有りません。大変、貴重なお品かと思います。【額のサイズ】◆(縦×横)291mm×239mmになります。◆投稿画像にて、ご判断ください。野球チーム···読売ジャイアンツ
http://narcologia.ru/goods/composite717854.html
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