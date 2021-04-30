元セレッソ大阪　オンサイトカード　大久保嘉人選手

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商品詳細
元セレッソ大阪 オンサイトカード 松田陸選手のサインカード(SR、OSR)です。初期キズなど気になされる方は、ご購入をお控え頂きますよう、よろしくお願いいたします。おまけでノーマルカード10枚お付けします。セレッソ大阪オンサイトカードヴィッセル神戸川崎フロンターレFC東京ジュビロ磐田東京ヴェルディ大久保 嘉人 選手
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