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元セレッソ大阪　オンサイトカード　大久保嘉人選手
商品番号 O96490451833
商品名

元セレッソ大阪　オンサイトカード　大久保嘉人選手
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

元セレッソ大阪　オンサイトカード　松田陸選手のサインカード(SR、OSR)です。初期キズなど気になされる方は、ご購入をお控え頂きますよう、よろしくお願いいたします。おまけでノーマルカード10枚お付けします。セレッソ大阪オンサイトカードヴィッセル神戸川崎フロンターレFC東京ジュビロ磐田東京ヴェルディ大久保　嘉人　選手
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