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ヤクルト　五十嵐選手引退記念　Tシャツ2XLネイビー
商品番号 Y56638224531
商品名

ヤクルト　五十嵐選手引退記念　Tシャツ2XLネイビー
ブランド名 マジェスティック
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···東京ヤクルトスワローズ五十嵐選手引退記念Tシャツcolorネイビーsize2XL（一番大きいサイズ）新品未開封、室内保管品、神経質な方はご遠慮ください。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。野球チーム···東京ヤクルトスワローズ種類···その他
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