野球チーム···中日ドラゴンズ2018年 森繁和監督時代ビジターユニホーム●サイズ：タグ表記フリー肩幅48cm身幅58cm着丈77cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：ポリエステル100%●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。中日ドラゴンズ森繁和監督ブルーホワイト白青



中日ドラゴンズ ビジター 大島洋平 背番号8 | ncrouchphotography.com



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