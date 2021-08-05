PL学園.KKコンビメモリアル＆取手②

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商品詳細
第66回全国高校野球選手権大会甲子園記第67回全国高校野球選手権甲子園大会記念賞メダル。1985年。優勝校、PL学園K.Kコンビラストサマー有終の美。1984年メダルのモデルが前年度の優勝高校PL学園の桑田真澄#11投手に似ていますよね。桑田真澄投手がモデルになったのかもしれません。K.Kコンビ優勝高校、取手二4-4９回に同点に追いついたPLを延長10回に突き放し8-4取手二初優勝常総前監督木内幸男さんが取手二高の優勝監督でした。夏の大会、K.KコンビのPL学園に唯一勝った監督さんが木内幸男さんです。ペナントの裏が布地なのもかなり希少ですね。#熱闘夏物語 ←甲子園実使用ユニフォーム出品中です。高校野球ペナント高校野球甲子園甲子園記念賞記念メダルPL学園取手二中京平安広島商小倉銚子商習志野横浜横浜商高知高知商池田鳴門徳島商松山商伊野商東北大阪桐蔭智辯和歌山智辯学園天理育英
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