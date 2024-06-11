ナノフォース8V REV UL1 ソフトテニスラケット

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ソフトテニスラケットナノフォース8VREVのレッド×ブラックになります。サイズはUL1になります。3年前に購入しましたが使用頻度が少ないため綺麗な状態で保管しておりました。ヒビや中折もなく問題なくプレーに使用できます。その他状態は写真を見てご確認ください。新品ではない為神経質な方はご購入ご遠慮下さい。その他気になることありましたらコメント下さい。