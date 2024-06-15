キャロウェイ パラダイムX フェアウェイウッド 3W R 純正

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■種別：フェアウェイウッド■メーカー：キャロウェイ■モデル：PARADYMX■シャフト：VENTUSTR5forCallaway(JP)■フレックス：R■ロフト：15■本数：1■番手：3W※ヘッドカバーはありません。中古品となります。ご確認の上判断をお願い致します。購入後のクレームはご遠慮下さい。神経質な方はお控え下さい。キャロウェイCallawayマーベリックMAVRIKYAMAHAインプレスROGUESTROGUESTMAXローグ EPICエピックダンロップゼクシオゼクシオ11ゼクシオイレブンSIMSIM2SIM2MAXシムツー 2ドライバーフェアウェイウッドユーティリティアイアン