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キャロウェイ パラダイムX フェアウェイウッド 3W R 純正
商品番号 C80969486942
商品名

キャロウェイ パラダイムX フェアウェイウッド 3W R 純正
ブランド名 キャロウェイ
特別価格 税込 14,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■種別：フェアウェイウッド■メーカー：キャロウェイ■モデル：PARADYMX■シャフト：VENTUSTR5forCallaway(JP)■フレックス：R■ロフト：15■本数：1■番手：3W※ヘッドカバーはありません。中古品となります。ご確認の上判断をお願い致します。購入後のクレームはご遠慮下さい。神経質な方はお控え下さい。キャロウェイCallawayマーベリックMAVRIKYAMAHAインプレスROGUESTROGUESTMAXローグ　EPICエピックダンロップゼクシオゼクシオ11ゼクシオイレブンSIMSIM2SIM2MAXシムツー　2ドライバーフェアウェイウッドユーティリティアイアン
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