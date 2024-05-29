Sound Horizon グッズセット　サンホラ

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サンホラ、リンホラ関連のグッズセットになります。正式名称が分からないものもあるため、下記、参考にご覧ください。細かい写真を載せきれていないため、詳細知りたいものがあればコメントにてお願いいたします。袋に入っているものは未開封、その他は開封した後で暗所保管しています。バラ売り⭕️・サンホラミュージアムワッペンブローチ・リオンくんぬいぐるみ・王様くんリオンくん手ぬぐい・国王生誕祭休日スペシャルRevo陛下クリップスタンド・国王生誕祭休日スペシャルお弁当箱セット(写真未掲載、新品未開封)・SHKオリジナルシールコレクションバインダーセット・缶バッジ15点・Neinコンサート薔薇のチャリティーブローチ・NeinコンサートP席プレミアムシート特典→チケットホルダーネックレス・Marchen雪白青髭妻メタルチャーム・Marchenコンサートストラップ・Marchenリボンシュシュ・Marchen特典メモ帳・第一次領拡腕章＆タトゥーシール・第三次領拡ストラップ・第三次領拡タンブラー・ファンクラブ特典キーホルダー2点(重ねて撮影)・ファンクラブ特典ピンバッジ・Moiraコンサート蒔絵シール・Romanコンサート蒔絵シール・DreamPortリストバンド・サンホラカフェティースプーン・5周年金獅子勲章ブローチ・10周年懐中時計(初回生産分の誤植あり)・10周年勲章ブローチ・AssortedHorizonsトートバッグ(写真未掲載、新品未開封だが折り跡あり)SoundHorizonLinkedHorizonRevo領土拡大遠征ミラコンメルコンナインコン生誕祭ライブグッズツアーグッズcafeアソーテッドホライズンドリームポート梶浦由記SalondeHorizonサロンドホライズンメルヒェン超重力聖戦のイベリア